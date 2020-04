Emergenza Coronavirus, Bastiglia: Raccolta donazioni per la solidarietà alimentare

BASTIGLIA – Il Comune di Bastiglia si è attivato per raccogliere le donazioni da parte dei cittadini per la solidarietà alimentare. Di seguito, il comunicato ufficiale con le coordinate bancarie per il bonifico:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017