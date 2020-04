Coronavirus, una telefonata a sostegno degli anziani che vivono soli

CARPI, 24 MARZO – Da martedì 24 marzo, i Comuni dell’Unione Terre d’Argine telefoneranno alle persone con oltre 75 anni, che vivono sole o che convivono con altre persone di 75 anni e più: scopo dell’operazione, che riguarda circa ottomila cittadini complessivamente, è verificare lo stato di accudimento e di informazione degli interpellati e, nel caso, attivare per loro qualche forma di assistenza e aiuto.

Spiega Tamara Calzolari, assessore comunale ai Servizi sociali: “Saranno contattati solo per telefono e verrà loro chiesto in che condizioni si trovano, se qualcuno si prende cura di loro e se conoscono i numeri da chiamare per bisogni quali la consegna di farmaci, la spesa o altre necessità urgenti specie se, causa l’isolamento di questi giorni, hanno perso il sostegno di familiari o amici. Si tratta di un’iniziativa molto importante – sottolinea l’assessore – che ci consente di fare sentire meno soli gli anziani privi di rete familiare, e di fornire indicazioni utili ai loro bisogni primari. Perciò chiediamo a tutti di aiutarci a far conoscere l’iniziativa e in generale di aiutare i vicini più in difficoltà, sempre rispettando le disposizioni di legge. Ringraziamo inoltre il personale degli altri servizi che si è messo a disposizione per questa attività.”

Poiché l’attività sarà esclusivamente telefonica, nessuno si recherà di persona a domicilio per questo tipo di servizio.

