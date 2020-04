Emergenza Coronavirus: il Comune di Finale sanifica le strade

FINALE EMILIA – Venerdì 3 aprile è partita la sanificazione delle strade urbane di Finale, Massa, Reno, Casoni e Casumaro.

Il Comune di Finale ha messo in atto questa soluzione per dare risposta a numerosi cittadini che hanno chiesto di intervenire in questo senso. Si tratta di un intervento straordinario concordato dopo aver valutato attentamente il parere dell’ISPRA e dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).

Il Comune ha ringraziato gli agricoltori, che si sono resi disponibili ad effettuare questo tipo di servizio utilizzando i loro mezzi messi a disposizione per il Comune di Finale Emilia.

Il tutto è stato coordinato da Protezione Civile e Polizia Municipale, che hanno assistito i mezzi e li hanno guidati attraverso il percorso prestabilito.

Con la speranza che questo intervento, insieme a tutti gli altri, possa dare i suoi risultati nel contrasto alla diffusione del coronavirus.

