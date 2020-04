Emergenza Coronavirus: continua la raccolta fondi dell’Associazione “La Nostra Mirandola”

MIRANDOLA – L’Associazione “La Nostra Mirandola”, tramite la raccolta fondi avviata a favore dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola (Mo), per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha comunicato quanto raccolto e acquistato fino ad oggi:

raccolti in totale euro 40988,22, con cui sono state acquistate 2984 tute in Tyvek e tessuto, 876 camici, 1380 mascherine, di cui 380 Fp3 destinate ai dottori in prima linea e difficili da reperire, 167 occhiali protettivi. Tutto per proteggere medici, medici di base, infermieri, operatori sanitari e non, comprese le donne delle pulizie, le case protette di Mirandola, Cavezzo, Concordia.

La raccolta fondi continua per poter acquistare visiere, camici e ancora tantissime mascherine. Il ringraziamento della presidente va a chiunque abbia già dato il proprio contributo.

