Emergenza coronavirus. Lega: personale sanitario a rischio burnout

A chiedere un impegno dell’amministrazione regionale contro gli effetti patologici dello stress da lavoro (burnout) per chi è alle prese con l’epidemia da Covid-19 sono i consigliere regionali della Lega Fabio Rainieri, Matteo Rancan e Gabriele Delmonte, che in un’interrogazione sottolineano che “l’esposizione alla stessa sindrome può derivare anche dalla quarantena, a cui molti degli stessi sanitari sono costretti dopo essere risultati positivi al coronavirus, o comunque dal dover vivere in situazioni di disagio per non rischiare di infettare parenti e conviventi quando si è fuori dall’ambito lavorativo, perché in conseguenza di tali situazioni si possono sviluppare disturbi post traumatici da stress, peraltro, anche trascorso molto tempo dalla fine dello stato di emergenza”.

Le richieste dei tre consiglieri prendono le mosse da iniziative messe in campo “all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (dove si tengono due volte al giorno, a fine turno, i debriefing, nel corso dei quali medici e infermieri possono raccontare l’esperienza della giornata, tentando di alleggerire il carico emotivo), all’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano (dove è stato organizzato il servizio ‘SOS stress’ per gli operatori sanitari in prima linea) e all’ASL Roma1 (dove è stato attivato una linea telefonica dedicata)”.

Da qui la richiesta alla Giunta di attivare “misure straordinarie di prevenzione al burnout, anche implementando quanto prima a livello regionale il rafforzamento delle misure di prevenzione dello stress da lavoro correlato”.

