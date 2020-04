Emergenza Coronavirus: mascherine e tute in dono dalla Biotech di Cavezzo

CAVEZZO, 1 aprile 2020- Il Comune di Cavezzo ha ringrazia pubblicamente Marco Gennari, titolare della ditta biomedicale Biotech, per la generosa donazione grazie alla quale è stato possibile consegnare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Mirandola, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) dei Comuni Modenesi Area Nord, ai medici di base di Cavezzo, alla Polizia Locale e al Gruppo Comunale Protezione Civile Cavezzo un ingente quantitativo di mascherine FFP2, tute protettive contro il rischio biologico classe 3-4-5 e copricalzari, dispostivi di protezione individuale indispensabili per gli operatori in servizio in questi giorni.

“Abbiamo acquistato questo materiale da un nostro fornitore – commenta lo stesso Gennari – e grazie al sindaco Luppi e alla Protezione Civile di Cavezzo siamo riusciti a portare a buon fine questa iniziativa. La mia ditta, insieme ai dipendenti e ai collaboratori, che ringrazio, è parte di questo territorio, mi sembra giusto che ognuno faccia la sua parte”.

