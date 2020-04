Emergenza Coronavirus, Protezione Civile di Nonantola: “Perché tutti fuori? Cos’è cambiato da ieri?”

NONANTOLA – La protezione Civile di Nonantola nella mattinata del 2 aprile ha segnalato un elevato numero di persone davanti a Coop, Conad ed Eurospin, e persino in giro in centro davanti ai piccoli negozi. Molte persone viste anche in passeggiata con e senza cani, con e senza mascherina. Una mattinata “con troppa gente in giro”, insomma, nonostante le regole siano ancora quelle restrittive in vigore da inizio marzo. E’ infatti la Protezione Civile stessa a semplificare in tre punti la situazione:

Perché stamattina siete fuori in così tanti? Cos’è cambiato da ieri? Qualcuno ha per caso detto che l’emergenza è finita o che i nostri ammalati sono guariti? Non facciamo passi indietro adesso… dobbiamo continuare ad attenerci alle regole per fermare il contagio… non prestiamogli le nostre gambe! Il fatto che ieri sera il premier Conte abbia prorogato le misure “solo” fino al 13 aprile non significa che è finita… La strada da fare insieme è ancora tanta e c’è bisogno della collaborazione di tutti!

