Emergenza Coronavirus, San Felice sul Panaro: al via la distribuzione dei buoni spesa

SAN FELICE SUL PANARO – Ha preso il via a San Felice sul Panaro la distribuzione dei buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità riservati alle persone in stato di bisogno in seguito all’emergenza coronavirus. I Servizi sociali del Comune stanno contattando telefonicamente i cittadini che hanno presentato domanda per fissare un appuntamento per il ritiro dei buoni da 15 euro ciascuno. Le domande arrivate fino a questo momento in Comune sono state 171.

Il Comune ha anche predisposto un elenco di negozi convenzionati in cui spendere i buoni. L’elenco degli esercizi, che espongono un apposito cartello, viene costantemente aggiornato sul sito istituzionale (www.comunesanfelice.net) e sulla pagina Facebook “Appunti Sanfeliciani”.

A San Felice sul Panaro sono stati assegnati complessivamente 57 mila euro, mentre il totale massimo erogabile per famiglia non può superare i 450 euro.

