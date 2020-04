Emergenza COVID 19 – #acasa+sicuri – un kit in consegna a domicilio

La Fondazione Progetto per la Vita insieme alle Associazioni fondatrici Associazioni fondatrici Associazione Disabili e Familiari (A.Di.Fa), Associazione Il tesoro nascosto, Associazione familiari e amici a sostegno malattie mentali Al di là del muro; Gruppo genitori figli con handicap GGFCH -Soliera; Comitato genitori e utenti delle strutture e servizi sociali hanno pensato di rendersi presenti in occasione della Pasqua con un dono utile a prevenire il contagio da covid-19. Si tratta di un kit di protezione composto da una confezione di disinfettante per le mani, una scatola di guanti in vinile e 5 mascherine.

La consegna avverrà nei prossimi giorni a cura dei Volontari delle Associazioni direttamente al domicilio dei Soci. Questo gesto di attenzione alla sicurezza e protezione delle persone fa seguito ad una prima iniziativa #acasa+sollievo, una raccolta fondi che ha raggiunto la cifra di circa 5.000 euro da destinare ad un’attività di sollievo in caso di emergenza covid-19 per uno dei familiari.

L’operazione #acasa+sicuri, nata come iniziativa della Fondazione Progetto per la Vita e delle Associazioni, prevede un impegno economico di circa 3.000 euro ed è supportata da mezzi economici propri oltre che da donazioni di materiali da parte di Aziende e da un contributo della Caritas diocesana di Carpi, ai quali va il nostro ringraziamento.



