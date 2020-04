Emilia-Romagna al terzo posto per contagi e decessi nelle strutture per anziani

Nelle Case di riposo e nelle Residenze sanitarie assistite (Rsa) della regione continuano i decessi di ospiti anziani. Dai dati aggiornati al 6 aprile forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, infatti, l’Emilia-Romagna risulta essere al terzo posto per numero di contagi e decessi all’interno delle strutture per anziani: dal 1° febbraio 2020 si sono riscontrati 352 decessi totali, 363 ospiti di strutture per anziani ospedalizzati, circa 150 ospiti in regime di quarantena in struttura.

Considerando che un focolaio in una casa di riposo può trasformarsi rapidamente in un dramma per gli anziani ricoverati, per i loro parenti e per gli stessi operatori socio-sanitari che li seguono ogni giorno, Michele Barcaiuolo, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha chiesto – con una interrogazione – alla Giunta se e in quale misura la Regione abbia predisposto la somministrazione di tamponi agli ospiti che presentavano una sintomatologia riconducibile al Covid-19, di fare chiarezza sulle politiche adottate per evitare la diffusione del contagio, se le strutture siano dotate di adeguanti dispositivi di sicurezza per ospiti e personale e con quali modalità vengano mantenuti e garantiti i rapporti con le famiglie degli ospiti.

