Emozioni da Coronavirus: comprenderle assieme

Prosegue l’impegno dell’Azienda USL di Ferrara per superare i momenti critici di questa emergenza sanitaria, caratterizzata dall’isolamento e dal distanziamento sociale.

I consigli degli psicologi dell’emergenza di SIPEM SoS. Nell’affrontare una emergenza, ognuno di noi può essere travolto da forti emozioni che possono anche confondere.

Ognuno di noi reagisce in maniera diversa, nessuna reazione è sbagliata: per questo si dice che sono reazioni normali a situazioni anormali.

Per aiutarvi a conoscere e comprendere come possono manifestarsi gli stati emotivi, la SIPEM SoS Federazione – Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza Social Support ha messo a disposizione un breve video accompagnato da alcuni consigli e strategie per fronteggiare i momenti più critici. E laddove i consigli non siano sufficienti, gli psicologi dell’Azienda Sanitaria Locale sono a disposizione per sostenere tutti i cittadini nei loro momenti di difficoltà.

Tutto il materiale è ora pubblicato nella sezione dedicata al sostegno on line #nondasoli insieme a distanza del sito istituzionale: www.ausl.fe.it (al link: https://intranet.ausl.fe.it/emozioni-da-coronavrus-comprendiamole-insieme).

Segnaliamo, infine, il continuo aggiornamento della sezione # Leggiamo insieme gli Inbook dove ora sono disponibili 5 nuovi titoli:

Giacomino e il fagiolo magico in simboli

Giulio coniglio e il leone forestiero

Il brucoverde in lingua caa

Il ciuccio di Nina audiolibro libri e storie per bambini

La bella addormentata in lingua caa

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017