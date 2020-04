Esce senza patente, senza assicurazione e senza un valido motivo: 7900 euro di multa e due denunce penali

MEDOLLA – Esce senza patente, senza assicurazione e senza un valido motivo: 7900 euro di multa e due denunce penali. Un trentenne è finito nei guai incappando in uno dei controlli della Polizia Locale per il rispetto dell’ordinanza anti Coronavirus.L’uomo, domiciliato nella Bassa e residente in altra provincia, è stato fermato lunedì mattina attorno alle ore 10 dalla Polizia locale Area nord, presidio di Medolla sulla provinciale mentre era a bordo della sua Passat.

Gli agenti hanno scoperto che il 30enne non aveva mai conseguito la patente di guida (cosa che gli è costata la multa da oltre 5mila euro), era senza assicurazione (890 euro) e stava circolando senza valido motivo (denucia penale).

Mentre si stava predisponendo il sequestro della macchina, si è scoperto che la vettura era già oggetto di sequestro di altra forza di polizia, ed è scatata una sanzione da 1900 euro e la confisca dell’auto per asta o demolizione

Il trentenne si è anche preso una denuncia per omesso obbigo di custodia di veicolo posto sotto sequestro. La passeggiata a Medolla gli è dunque costata 7900 euro di multa e due denunce penali.

