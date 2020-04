Fedeli alla maglia e alla mascherina: l’idea della Pro Patria San Felice

Per il momento si tratta solo di una ventina di esemplari, fatti a mano con perizia sartoriale, ma chissà che non ne possano essere prodotti di ulteriori in futuro: in questo periodo di sport sospeso, nella Bassa c’è una società sportiva che, un po’ per necessità e un po’ per sdrammatizzare un momento molto difficile per tutti, si sta dotando di mascherine molto originali e personalizzate con lo stemma del club. L’iniziativa è della Pro Patria San Felice (iscritta alla Serie B nazionale di calcio a 5, la squadra più alta in grado nella nostra provincia), l’idea è venuta al direttore sportivo Angelo Vincenzi e la realizzazione è amatoriale, certo non su larga scala.

Non potendo scendere in campo e indossare le maglie ufficiali, per qualche tempo ancora i colori sociali possono vestiti solo in questo modo, ed ecco così l’idea della Pro Patria. Le mascherine, giallorosse con il logo del club cucito, sono di qualità, oltre ad essere efficaci. E, di sicuro, si fanno notare.

Il campionato di futsal, come tutti i tornei sportivi in Italia, è sospeso, ed è molto probabile che questa stagione venga neutralizzata. La Pro Patria San Felice del presidente Umberto Dondi – che disputa ancora le proprie gare interne a Ravarino, data l’indisponibilità della palestra del centro sportivo sanfeliciano ormai dal post-sisma – ha giocato la sua ultima gara il 22 febbraio, battendo 7-6 i romagnoli del Faventia.

