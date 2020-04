File per entrare al supermercato, ora alla Coop si può saltare: basta prenotare l’ingresso sul web

NONANTOLA – File per entrare al supermercato, ora alla Coop si prenota l’orario e si salta. Si tratta di una sperimentazione che dopo essere stata messa in campo in Lombardia, al momento è attiva a Nonantola e in una manciata di altri Comuni di altre province come Granarolo e Calderara, ma che sarà presto allargata ad altri supermercati.

Cosi chi deve andare a fare la spesa ma non vuole perdere tempo a fare la fila, può prenotare il suo ingresso all’ora che preferisce. Si deve andare sul sito della Coop , registrarsi e scegliere il proprio supermercato. Poi si prenota l’orario preferito.

Si può avere un ingresso veloce anche senza avere prenotato prima. Infatti, arrivati davanti al supermercato, sul sito si può comunque prenotare il primo posto libero disponibile ed entrare dopo poco.

