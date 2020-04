Finale, Azzurra e Roberto si sposano e gli invitati saranno tutti nella diretta Facebook

FINALE EMILIA – In fondo, basta l’amore per sposarsi. Questo hanno pensato Azzurra Mazzara e Roberto “Il Cammello” Cavallari quando hanno visto che le ordinanze restrittive anti Coronavirus riguardavano anche gli sposalizi, e non si poteva invitare nessuno. Niente festa, niente pranzo, niente aperitivo. Ma al loro matrimonio, immaginato per il 24 aprile, non volevano rinunciare. E sia, il matrimonio si fa su Facebook.

E’ tutto vero e ufficiale. La cerimonia si terrà nel cortile del Comune con i due testimoni e l’officiante, e sarà trasmessa in diretta sui social network.

Racconta Azzurra: “Abbiamo deciso di sposarci dopo 4 anni di convivenza e avevamo scelto la data del 24 aprile anche perchè la settimana dopo, il 2 maggio, si sarebbe sposato il figlio del mio compagno, e ci piaceva l’idea di una festa continua di due matrimoni in famiglia. L’idea era quella di fare un pranzo qui a Finale e il 26 mattina, alla domenica, saremmo partiti in Toscana a fare una specie di secondo matrimonio, con rito sciamanico, in un agriturismo”. E se i ragazzi hanno deciso di rimandare il loro, Azzurra e Roberto alla fine hanno deciso di sposarsi lo stesso in piena emergenza Coronavirus.

“Abbiamo chiesto in Comune se il matrimonio si poteva fare lo stesso. All’inizio non lo sapevano – racconta ancora la nubenda – poi dopo hanno detto che si poteva fate con le mascherine, i guanti e mantenendo le distanze di sicurezza”.

Per sostenere il progetto, Azzurra e Roberto hanno attivato una raccolta fondi su Gofound me perchè vogliono un matrimonio ecosostenibile. “Abbiamo coinvolto l’associazione Mani Tese, e i fondi raccolti saranno donati alla Amapachamama Foundation, che crea progetti educativi per i giovani che vogliono studiare in Italia”, raccontano.

L’appuntamento è alle ore 11 di venerdì 24 aprile, sulla pagina Facebook di Azzurra.

A celebrare ci sarà l’ex sindaco di Finale Emilia Fernando Ferioli, poi i due testimoni e, on line, altre 200 persone dalla Spagna alla Francia, dalla Sicilia all’Argentina. La festa, sarà un brindisi nell’orto. Da soli.

Per donare, clicca qui

Per seguire la diretta, vai sulla pagina Facebook di Azzurra.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017