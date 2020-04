Finale Emilia: una candela per le vittime del terremodo de L’Aquila nella serata del 6 aprile

FINALE EMILIA – Il Sindaco di Finale Emilia invita tutta la cittadinanza a commemorare le vittime del terremoto de L’Aquila, che avvenne il 6 aprile 2009 alle ore 3:32, accendendo una luce sulla finestra di casa (una candela, una torcia, la luce del cellulare) alle ore 21, e tenendola accesa per un minuto, a memoria delle 309 persone morte in quel sisma. Sarà un piccolo gesto in ricordo di chi ha pagato il prezzo più alto, ma anche di coloro che ancora debbono ritrovare la propria vita e la propria quotidianità in una città distrutta.

