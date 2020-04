Finale Emilia, la Regione boccia il progetto per la camera mortuaria: persi 260 mila euro

Gli fa eco Stefano Lugli, consigliere de L’altra sinistra:

Pronta la replica del sindaco Sandro Palazzi, che ai giornali spiega che il progetto è stato bocciato non pr qualche mancanza del Comune, ma perchè l’intervento non risultava compatibile con danni da terremoto. Il progetti sarà realizzato coi soldi del Comune, e i 260 mila euro regonali si chiederà che vangno usati per altro.

E la Lega i Finale Emilia aggiunge:

Richiedere finanziamenti post sisma alla regione per qualsiasi opera (cosa che ha fatto la precedente amministrazione), tra cui piazza baccarini e ex casa del custode, non vuol dire ottenere per forza il finanziamento. Se i danni non sono causati direttamente dal sisma, questi fondi non si possono ottenere. Semplice. Il progetto non è stato bocciato in quanto tale (come qualcuno vuole far credere), ma resta e sarà finanziato dal comune. I soldi stanziati a bilancio provenienti dalla regione restano anche loro, semplicemente saranno spostati su un capitolo di un’opera da ricostruire con danni realmente riconducibile al sisma. Come al solito il PD e la sinistra civica dimostrano di non essere ben informati. Ma tranquilli, ci pensiamo noi a dire la verità.