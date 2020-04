Finale Emilia: con “Manitese a domicilio” si sta in casa con la mente sempre aperta

FINALE EMILIA – I “Manitesini”, il gruppo di giovani volontari di Manitese Finale Emilia, ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni attivi all’interno dell’associazione “Manitese”, hanno annunciato di aver chiuso e sospeso tutte le attività: il mercatino solidale, le attività di accoglienza e inserimento di soggetti con fragilità, l’orto, la cucina, i concerti, la sartoria sociale con le Manigolde pronte con la nuova collezione e la sfilata di debutto, i tirocini regionali, il servizio civile volontario. Questo perché ritenuto “un pericolo per la sostenibilità sociale ed economica di coloro che sono in condizione di fragilità e non solo”.

La loro attività di volontariato ricopre vari ambiti, dalla gestione delle pagine social all’educazione alla cittadinanza globale nelle scuole all’organizzazione di eventi culturali e musicali e tanto altro. Per coprire questo vuoto hanno trovato il modo di tenere compagnia e raccontare delle loro attività attraverso delle dirette Instagram sul profilo manitesefinaleemilia in programma fino alla fine di aprile. La rubrica si chiama Manitese a Domicilio e questi ragazzi intervistano ogni volta amici musicisti, attori, i volontari che parlano dei progetti dell’associazione e di tanto altro.

“Le date previste sono tante, le persone ci dicono che si sta bene, che si vive e rivive nelle nostre parole lo spirito di Manitese – sorridono i giovani – Non ci aspettavano tanto seguito, nei siamo molto felici: anche questo è stare di nuovo insieme. Per noi Manitese è una seconda casa, una comunità viva fatta di incontri, aggregazione e socialità che in questo periodo mancano. E i mattoni di questa casa sono le nostre mani che costruiscono con impegni quotidiani e concreti un’economia sociale e solidale nel territorio. Ma oggi abbiamo un vuoto, un grande vuoto, il vuoto dell’altro, degli altri, noi siamo relazioni , noi siamo l’altro.

Crediamo che sostenere il Terzo Settore per l’importante ruolo che svolge nella nostra società non marginale, dovrà essere per il nostro Governo un obiettivo fondamentale per ricostruire il tessuto sociale con l’energia, la competenza, la passione di chi si impegna a generare il bene comune con creatività e innovazione, sognando l’impossibile in una cammino che è già tracciato -sostengono i Manitesini – Vogliamo dirlo: non dimenticatevi del Terzo settore quando tutto ripartirà, non dimenticavi di aiutarlo con mezzi e risorse!”.