Finale Emilia, il numero diretto per la distribuzione diretta dei farmaci e come funziona

FINALE EMILIA – Rispetto all’informazione di cui sotto riguardante il numero di telefono a cui rivolgersi per la Distribuzione Diretta dei Farmaci da parte della farmacia ospedaliera di Mirandola, il Comune di Finale Emilia precisa che tale numero non è necessario per i cittadini finalesi poiché coloro che hanno i requisiti per accedere alla consegna dei farmaci ospedalieri tramite Farmacia Ospedaliera hanno già il percorso dedicato a pacchetto terapia presso il Servizio Infermieristico della Casa della Salute, di cui il riferimento telefonico è 0535/654945.

Nulla cambia per i pazienti che si devono rifornire abitualmente di farmaci presso le farmacie aperte al pubblico.

