Finale Emilia, vanno via due dottoresse. Ecco cosa accade ai loro assistiti

FINALE EMILIA – Le dottoresse Bavieri Elena e Sottile Gabriella, medici con incarico provvisorio, cessano l’attività il 5 aprile 2020 perché dal 6 aprile nel comune di Finale prende servizio un professionista con incarico a tempo indeterminato.

A causa della situazione legata alla diffusione del coronavirus, molti assistiti delle due dottoresse non hanno ricevuto la lettera inviata dall’Azienda USL di Modena con le indicazioni per effettuare il cambio del medico.

Per garantire la continuità dell’assistenza, ai pazienti che non hanno effettuato la scelta di un nuovo medico da lunedì 6 aprile 2020 sarà assegnato il Dr. Francesco Carparelli che ha l’ambulatorio presso la Casa della Salute di Finale.

I pazienti per i quali l’Ausl è in possesso di un numero di cellulare verranno avvisati tramite un sms.

E’ fatta salva la libertà di scelta del singolo assistito quindi, chi desidera scegliere un medico diverso, può presentare richiesta usando una di queste modalità:

• per posta elettronica, inviando all’indirizzo sportelloonline@pec.ausl.mo.it il modulo disponibile sul sito dell’Azienda USL di Modena alla pagina www.ausl.mo.it/cambiomedico. Allegare copia di un documento di identità

• on line con il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE, usando la funzione “Servizi on line – Cambio medico di famiglia” (www.fascicolo-sanitario.it)

• per telefono, chiamando il servizio Assistenza di base di Base al numero 0535 654924 oppure al numero 0535 602832 dal lunedì al venerdì ore 8-13.

Si ricorda che gli sportelli CUP/SAUB sono chiusi al pubblico. L’accesso è possibile solo su appuntamento da concordare telefonando al numero 0535 654924 oppure 0535 602832 dal lunedì al venerdì ore 8-13.

