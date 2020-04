“Fumo in strada perché a casa mia moglie non vuole”, sanzionato

“Fumo il sigaro in strada perché in casa non posso”.

E’ con questa affermazione, fatta da un signore ai Carabinieri di Carpi al momento del controllo, che oggi presentiamo gli esiti complessivi dei controlli effettuati nella giornata di mercoled’ 8 aprile dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Modena, in coordinamento, attraverso la Prefettura, con le altre forze di polizia impegnate in analoghe attività.

E’ a Carpi, che i carabinieri hanno dovuto multare un uomo che telecomandava un’auto elettrica all’interno di un parco: “A mia moglie dà fastidio che fumi il sigaro in casa e quindi ne ho approfittato per distrarmi un pò”, si è giustificato lui.

I numerosi controlli effettuati in tutta la zona del tra Mirandola e dintorni hanno consentito di rilevare complessivamente 15 persone in violazione della normativa anticontagio. Di queste otto erano in spostamento all’interno del proprio comune in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute, tre si erano spostati al di fuori del proprio comune di residenza e quattro per aver costituito un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Non va meglio in montagna, dove sono state elevate sei sanzioni, due a Serramazzoni, una a Zocca, una a Montefiorino,una a Montese e una a Lama Mocogno. Tutte le persone sanzionate erano uscite in auto. In particolare sono stati sanzionati due bolognesi che erano andati nella casa di montagna a controllare che tutto fosse a posto. Ma non si può fare.

