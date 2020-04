Auguri di buona Pasqua, usate il buonsenso e state a casa

Auguri di buona Pasqua, usate il buonsenso e state a casa. E’ questo l’augurio che quest’anno ci troviamo a fare ai nostri lettori, per questa Pasqua che il Coronavirus ci costringe a passare chusi in casa, dopo settimane e settimane difficili, in cui abbiamo pianto troppi morti.

Abbiamo scelto per voi gli auguri del Ministero della Salute, che con l’hashtag #Resistiamoinsieme:ha condiviso un video, accompagnato dalla voce dell’attore Alessandro Gassmann, rivolto ai medici, agli infermieri in prima linea per contenere l’epidemia da Covid-19 e a tutti i professionisti e i cittadini per augurare una festività serena restando in casa. un riconoscimento e un augurio va anche a chi non si è mai fermato per consentire al Paese di andare avanti in queste settimane: da chi sta alla cassa dei supermercati a chi si occupa delle filiere alimentari, della distribuzione e dei trasporti fino alle Forze Armate e alle Forze di Polizia. Un pensiero particolare va soprattutto a chi è rimasto a casa per proteggere se stesso e gli altri e a chi è malato e somma le difficoltà di questo periodo alla sua condizione.

“Insieme a te, rinasceremo”, è il messaggio conclusivo che chiude il video prima degli auguri di buona Pasqua.

