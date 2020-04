I Nas multano farmacia della Bassa Modenese per 7 mila euro

I Carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito delle attività volta a garantire il rispetto dei provvedimenti limitativi adottati per emergenza epidemiologica, ieri, con la collaborazione della Stazione Carabinieri del luogo, hanno effettuato ispezione igienico sanitaria ad una farmacia nella bassa modenese, riscontrando prodotti igienizzanti in gel non regolarmente etichettati e riportanti indicazioni in lingua straniera, importati direttamente dalla Cina.

Sono state quindi sequestrate 1.300 confezioni da 60ml di gel igienizzante (per un valore commerciale di circa 6.000 euro) e comminate sanzioni amministrative per 7.000 euro al titolare della farmacia. Lo riporta una nota dei Carabinieri di Modena.

