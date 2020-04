Incendio in appartamento, muore un uomo

Incendio in appartamento, muore un uomo. Nella notte tra giovedì 9 aprile e venrrdì 10 aprile, verso le 00.15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cannizzaro 138 a Modena per l’incendio di un’abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate a piano terra, per cause ancora da accertare, e una donna anziana con la badante che erano al piano primo sono riusciti a porso in salvo e chiamare i soccorsi.

I Vigili del Fuoco giunti in posto hanno estinto le fiamme e e hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di 53 anni (figlio della donna). Sulle cause ci sono accertamenti in corso, ma al momentosi puògià escludere l’ipotesi del dolo.

