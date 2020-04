Infermiera finisce il turno in ospedale e va a fare la spesa a Nonantola: insultata e umiliata

MERCOLEDì 1 APRILE 2020 – Infermiera finisce il turno in ospedale e va a fare la spesa a Nonantola: insultata e presa a male parole. E’ acaduto martedì pomeriggio. Racconta la donna, che lavorain un ospedale di Bologna: “E’ stato l’episodio più triste e umiliante che mi è capitato”.

Ecco le parole che ha affidato a Facebook:

Buonasera a tutti, sono un infermiera impegnata in reparto COVID con turni massacranti e vorrei raccontarvi episodio più triste e umiliante che mi è capitato oggi pomeriggio sotto COOP di Nonantola. Come tutti sanno la COOP per riconoscere il nostro impegno ha deciso di farci la possibilità di poter saltare la fila per fare la spesa.

Appena sono arrivata sotto la porta chiusa del negozio in attesa di poter presentare badge di servizio ed entrare a fare la spesa sono stata aggredita verbalmente dalle persone in fila dicendo che la fila inizia li in fondo. Anche se non sono obbligata a dare spiegazioni agli sconosciuti ho detto per quale motivo mi trovo davanti alla entrata.

Purtroppo anche questo non ha risolto niente e le voci della fila che mi giungevano aravano sempre meno piacevoli. Mi sono sentita umiliata, non avevo più voglia di stare la davanti allo sguardo di tutti. Vorrei tanto dirvi che per me non è un problema di fare tutta la fila basta che qualcuno di voi va a fare la notte in reparto al posto mio!

Vi consiglio di prima di giudicare le persone pensate un’attimo perché le parole a volte feriscono molto profondamente, oltre che per controllare il diritto di uno che sta fuori casa o salta la fila ci sono gli organi competenti.