Infermiera viene multata e minaccia: “Se mi capitate sotto le grinfie ve la farò pagare”

BASTIGLIA, COMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO – Amareggiata per essere stata multata dalla Polizia Locale di un Comune delle terre del Sorbara per un divieto di sosta, un’infermiera ha pensato di chiamare i Carabinieri per sfogarsi e raccoglierne la solidarietà: “Mi hanno fatto una multa e allora sapete cosa faccio? Non andrò a fare la notte in ospedale. Spero che i loro genitori non capitino mai sotto le mie grinfie”.

Presto identificata, la donna è stata invece denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di minaccia aggravata. Lo riporta una nota dei Carabinieri.

E’ accaduto venerdì quando i servizi esterni espressi dal Comando Provinciale di Modena e coordinati dalla Prefettura di Modena su tutto il territorio della provincia, hanno proceduto ad elevare un totale 40 sanzioni amministrative per violazioni delle norme di contenimento del CODIV-19.

