Intersurgical Spa e Lions Club donano materiale al Pronto Soccorso di Mirandola

MIRANDOLA – Intersurgical Spa e il Lions Club di Mirandola hanno consegnato 200 mascherine FFP2 ai Medici di Medicina Generale dell’Area Nord, 300 mascherine FFP2, 2 taniche da 5lt. cad. di disinfettante, 30 confezioni da 100 ml. cadauna di disinfettante e 50 confezioni 500ml. cadauna di disinfettante al Pronto Soccorso di Mirandola.

Altre 1000 mascherine FFP2 saranno distribuite dal Lions Club di Mirandola secondo disponibilità di consegna, 700 per il Pronto Soccorso di Mirandola e 300 per i Medici di Medicina Generale dell’Area Nord. Queste ultime saranno distribuite grazie alla collaborazione del Pres. del Circolo Medico Merighi, il Dott. Nunzio Borrelli, che si incaricherà della consegna ai medici.

Questa donazione è stata resa possibile grazie a Intersurgical Spa che, attraverso i canali di approvvigionamento di Confindustria Emilia, ha ottenuto il materiale a prezzi etici.

Intersurgical Spa dichiara: “Far parte del distretto biomedicale di Mirandola, significa far parte di una comunità professionale e di un tessuto sociale. Con questa donazione vogliamo simbolicamente restituire alla comunità a cui apparteniamo quanto ci viene dato quotidianamente. Ci siamo mossi da subito con il Lions Club per questa donazione, ma i tempi tecnici di reperimento del materiale non si possono ignorare, per questo nel frattempo già dal 16 marzo abbiamo donato donato 5 caschi per ventilazione non invasiva al Pronto Soccorso di Mirandola, in quanto produttori di questo dispositivo.” Intersurgical è stata coinvolta da subito nell’emergenza Covid-19 perché i suoi prodotti sono utilizzati nei reparti di Terapia Intensiva, tra questi soprattutto i caschi per ventilazione non invasiva “Siamo orgogliosi di dire che in meno di un mese abbiamo quintuplicato la produzione. Una impresa che fino a ieri sembrava titanica, ma era una sfida a cui non potevamo sottrarci perché siamo consapevoli di quanto essenziali siano i nostri caschi per gli operatori sanitari impegnati in questa emergenza.” dichiara il Dott. Stefano Bellarmi, Amministratore Delegato di Intersurgical Spa “Il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti senza cui questi traguardi non si sarebbero raggiunti”.