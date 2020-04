Karate online per combatte il Covid-19

MIRANDOLA – Il Leoni Karate Team ha lanciato la sfida al lockdown durante questi tempi di forzato distanziamento sociale imposto dal Covid-19. L’utilizzo delle piattaforme di comunicazione on line combinata con il lavoro dei tecnici in forza al team, ha permesso sin dall’inizio di marzo di tenere allenamenti di karate collettivi ed in diretta che stanno contribuendo a combattere non solo il rischio di isolamento ma anche quello di eccessiva sedentarietà data purtroppo dalla situazione che si è resa necessaria.

Gli allenamenti hanno preso due anime diverse. Da un lato un duplice appuntamento settimanale sulla piattaforma online dedicata ai bambini più piccoli con giochi motori e qualche tecnica da vero “ninja”. Grazie anche a qualche urlo da buon karateka i piccoli scacciano ansia e tensioni divertendosi. Questo appuntamento è disponibile anche a non praticanti in modo del tutto gratuito grazie alla volontà del Presidente del team Marco Leoni e della vice presidente Cristina Comini che fin da subito hanno voluto aderito al progetto CONI #distantimauniti. I numeri sono importanti, ora la partecipazione di bambini per quest’anima del progetto esce dall’ambito locale e copre diverse province della nostra regione.

La seconda anima del progetto è rivolta a praticanti (ragazzi e adulti) che vogliono lavorare sulla propriocezione (percezione del se), sulle capacità metabolico-condizionali, sulla forza e chiaramente sul perfezionamento della tecnica acquisita. L’obiettivo in questo caso è quello di dare continuità all’anno sportivo interrotto a fine febbraio, adattando gli allenamenti alle esigenze di ognuno con lo spazio a disposizione. Chi in camera da letto, chi in soggiorno, chi in balcone e chi in giardino, i karateki hanno aderito in massa al progetto tanto che di lezione in lezione si è riscontrato sempre un numero crescente di partecipanti e l’appuntamento è diventato unico a livello intersociale in Italia e coinvolge ora mediamente quasi un centinaio di atleti da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Liguria. Anche in questo caso le lezioni live sono del tutto gratuite e come per il percorso dedicato ai bambini continueranno per tutto il periodo di isolamento sociale che sarà necessario.

Grazie al determinante supporto e collaborazione decennale con lo Staff del International Eurocamp karate FIJLKAM di Cesenatico diretto da Carlo e Veronica Maurizzi dello SportVillage di Bologna, questa iniziativa avviata localmente dal Leoni Karate Team sta sfociando in una serie di seminari online (Webinar) voluti dalla direzione nazionale karate FIJLKAM: in accordo con la Dirigenza Federale il DT della Nazionale e i gruppi sportivi Militari, la FIJLKAM sta infatti preparando i prossimi Karate Webinar Training condotti dagli Allenatori della Nazionale Italiana FIJLKAM di Karate.

Insomma il connubio tecnologia e sport ha trovato una sinergia vincente per i nostri ragazzi e le loro famiglie felici di esclamare “connettiti c’è karate!” #distantimauniti #noisiamolafijlkam

