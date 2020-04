La ditta Bortoli regala al Comune di Finale Emilia 250 mascherine

FINALE EMILIA – Dalle pagine ufficiali del Comune di Finale Emilia il Sindaco Sandro Palazzi ringrazia per la donazione di mascherine: riportiamo integralmente il breve comunicato.

Grazie alla Ditta Bortoli di Crevalcore e a Paolo Tirini per l’importante donazione di 250 mascherine al Comune di Finale Emilia. Questi DPI verranno destinati a tutte le forze attive presenti sul nostro territorio per far fronte alla emergenza Covid-19.