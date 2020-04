La Lega: “Internet non funziona bene a Mirandola e dintorni, impossibili le lezioni on line”

“Senza una stabile connessione internet, nella Bassa modenese risulta praticamente impossibile impartire lezioni a distanza agli studenti”. La denuncia arriva dal consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, sulla base delle segnalazioni di alcuni dirigenti scolastici che riferiscono che nelle zone periferiche di Mirandola e della Bassa modenese, nei giorni scorsi, si sono registrate difficoltà a connettersi alla rete internet, con ricadute negative sulla didattica a distanza che gli studenti sono chiamati a seguire in questo periodo di emergenza.

Il consigliere modenese del Carroccio ha dunque investito della problematica la Regione, con un’interrogazione nella quale chiede alla Giunta di viale Aldo Moro “se e quali urgenti iniziative intenda adottare per risolvere le problematiche relative alla didattica a distanza e per facilitare la necessaria connessione internet nei Comuni Modenesi Area Nord e in particolare nelle zone periferiche di Mirandola”.

Nei giorni scorsi, poi, la Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in seguito a diverse segnalazioni ricevute, ha effettivamente verificato che alcuni alunni della Scuola Primaria di Mirandola (MO) sono impossibilitati a seguire l’attività didattica a distanza per il mancato possesso delle competenze e degli strumenti informatici adeguati.

Pertanto, chiede Bargi, “alla luce delle evidenti necessità di sviluppo dei processi della didattica a distanza, la Regione ha intenzione – e attraverso quali misure – di rafforzare e migliorare le infrastrutture digitali della Regione, specie nelle zone in cui si sono riscontrate le maggiori difficoltà di accesso per gli studenti?”

LE NOTIZIE DELLE ULTIME 48 ORE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017