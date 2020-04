“La Raganella” sbarca su Instagram: consigli per chi si dedica ai bambini e tanto altro

CAVEZZO – Nell’augurare a tutti Buona Pasqua, il CEAS “La Raganella” ricorda che sul suo nuovissimo profilo Instagram, si possono trovare consigli rivolti a chi quotidianamente si dedica ai bambini: consigli per vivere bene in casa (e in giardino), curiosità sul nostro territorio della Bassa modenese e l’Agenda 2030 nelle nostre case.

