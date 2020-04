La T.Erre di Ravarino dona mascherine per l’emergenza Coronavirus al Comune

RAVARINO – Consegnate alla Croce Blu di Nonantola-Castelfranco 500 mascherine, donate dalla ditta T.Erre al Comune di Ravarino, per far fronte all’emergenza sanitaria.

Croce Blu, storica associazione del territorio, è infatti in prima linea nell’assistenza alla popolazione, oltre ad essere sul territorio con i servizi di emergenza e urgenza.

Un ringraziamento per la donazione a T.Erre ed al suo direttore, Maurizio Cremonini, per la sensibilità dimostrata, e un grazie a tutti volontari per l’impegno di cui quotidianamente si fanno carico.

In foto, il Sindaco Maurizia Rebecchi assieme a Tiziano Rovatti, volontario di Ravarino della Croce Blu.

