Quando la terra tremò in Abruzzo: il ricordo di AVPA Croce blu San Prospero

SAN PROSPERO – AVPA Croce blu San Prospero vuole ricordare il 6 aprile 2009, quando la terra tremò in Abruzzo, per testimoniare ancora una volta il suo impegno a fianco delle comunità, oggi come allora.

“Arrivammo dopo una settimana dalla prima scossa con il contingente delle Associazioni della provincia di Modena al campo base della regione Emilia Romagna a Villa S.Angelo, portammo aiuti e le uova di Pasqua ai bambini…” ricorda Maurizio, volontario da 30 anni, con in mano una foto di allora.

E anche durante il terremoto Emilia del 2012, dove tra le altre l’Associazione ha supportato la comunità dell’area nord della provincia di Modena ininterrottamente per 17 ore al giorno per due mesi, con un’ambulanza in sede pronta a partire per eventuali emergenze che numericamente in quel periodo raggiunsero quelle di un anno “normale”. La disponibilità dei volontari fu eccezionale.

“Oggi la difficoltà è contro un nemico invisibile, ci battiamo ad armi dispari ma ci siamo sempre stati e vogliamo continuare a farlo, le donazioni dei cittadini sono straordinarie, ci riempiono il cuore e ci danno la forza per non mollare. Ci siamo da 30 anni, proprio quest’anno abbiamo raggiunto questo importante traguardo” racconta emozionato il Presidente Enrico Scannavini, anche lui socio fondatore e volontario.

#distantimauniti vogliamo ricordare quei giorni in questi giorni, dove ancora una volta un’emergenza ci vede impegnati in prima linea per la comunità.

“…facciamo tutto quello che abbiamo fatto fino a ieri e vogliamo continuare farlo…”. il racconto dei volontari che ogni giorno affrontano l’emergenza corona virus.

Un ringraziamento a tutti coloro che continuano a venire in servizio e a tutti i cittadini che con le loro donazioni ci hanno permesso e ci permetteranno di acquistare i DPI per proteggerci. Per tutti coloro che vogliono contribuire, privati cittadini e aziende:

IBAN: IT71N0538767000000000406568

Causale: donazione per emergenza covid 19

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017