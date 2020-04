Lega E-R: “Coronavirus: serve commissione d’inchiesta”

BOLOGNA – “Depositeremo la richiesta per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta regionale che entri nel merito ed indaghi sulle cause e sulle responsabilità degli errori commessi nella gestione di questa emergenza Covid-19”. E’ quanto annuncia il capogruppo della Lega in Regione E-R, Matteo Rancan, a nome di tutti i consiglieri del Carroccio.

“E’ assolutamente necessario fare chiarezza sulle situazioni che non hanno funzionato a dovere e pensiamo che sia una missione di trasparenza nei confronti di tanti cittadini che hanno perso i loro cari a causa del virus. Pertanto depositeremo la richiesta di istituire una commissione regionale d’inchiesta che entri nel merito delle cose che non hanno funzionato e che analizzi le carenze che si sono manifestate nella gestione dell’emergenza, a partire dalle case di riposo e dalle case di cura. La chiediamo ora affinché, finita l’emergenza, la commissione possa iniziare a lavorare subito” sottolineano Matteo Rancan, Daniele Marchetti, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Michele Facci, Emiliano Occhi, Stefano Bargi, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Matteo Montevecchi, Valentina Stragliati e Simone.

