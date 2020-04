Leggere il cinema, proposte a cura di Officine Culturali in occasione del Nonantola Film Festival

NONANTOLA – In occasione della 14° edizione del Nonantola Film Festival, Officine Culturali propongono una serie di bibliografie per appassionati di cinema ed aspiranti film makers. Libri per fare cinema, per capirlo e apprezzarlo. I libri sono scaricabili gratuitamente accedendo al portale EmiLib, per ottenere le credenziali d’accesso scrivete a biblioteca@comune.nonantola.mo.it

Per seguire il festival visitate il sito https://www.nonantolafilmfestival.it/

e la pagina Facebook https://www.facebook.com/NonantolaFilmFestival

Strumenti per fare cinema

Una selezione di libri principalmente pensata per chi vorrebbe cimentarsi con il mondo dell’audiovisivo in tutte le sue declinazioni possibili. Alcuni testi che potrebbero essere utili per scoprire come poter mettere in moto e sviluppare i vari meccanismi creativi e produttivi.

https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=299647

Il Cinema e i suoi protagonisti

Un interessante archivio di testi per conoscere più da vicino alcuni protagonisti del mondo del Cinema, di epoche diverse. Attori, attrici, divi, divine, registi e sceneggiatori, tra biografie, autobiografie, analisi e raccolte di interviste.

https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=304315

Contributi per una Storia del Cinema

Alcuni testi utili per conoscere l’affascinante Storia del Cinema dalle origini ad oggi, tra cultura, industria, intrattenimento e incontro delle arti.

https://emilib.medialibrary.it/liste/scheda.aspx?id=299694

