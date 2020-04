Lettera da una studentessa: scuola, studio ed esami ai tempi del Coronavirus

Il professore e dirigente scolastico Giorgio Siena, dalla sua pagina Facebook, risponde a una studentessa del Luosi di Mirandola, che scrive a nome della classe 5A Tecnico Economico. In fondo alla stessa ha aggiunto alcune sue considerazioni rivolte alla studentessa e alla classe. Riportiamo integralmente il testo.

“Salve Sig. Siena, sono Benedetta Salvatori, studentessa del Luosi volevo chiederle, a nome della mia classe, la 5^A del Tecnico Economico se lei potesse con la sua notorietà dare un ultimo dono alla scuola, e a noi ragazzi, semplicemente condividendo la lettera che personalmente ho scritto, la ringrazio.”

Gentile Ministra Azzolina, buongiorno, sono Benedetta Salvatori, una studentessa di 19 anni dell’Istituto Superiore “Giuseppe Luosi” di Mirandola in provincia di Modena, frequento la quinta superiore e ho sempre amato andare a scuola e cercato di rendere fieri i miei genitori portando a casa bei voti. So che Lei sarà sommersa di lavoro e probabilmente non leggerà mai questa email, e mi auguro che la sua famiglia stia bene, che lei stessa stia bene e stia vivendo questo difficile momento con una certa tranquillità. Come ben sa noi di quinta superiore abbiamo l’Esame di Stato quest’anno con la fatica di arrivare all’esame preparati. In una situazione normale preparare un esame è difficile, faticoso e vi è un grande dispendio di energie. Ma come ci si può preparare dignitosamente all’esame se si ha il pensiero fisso di un nostro caro in ospedale, magari un parente che si trova in condizioni critiche, un nonno, uno zio, un genitore, con il quale si ha condiviso tutta o parte della propria vita, con la consapevolezza che se questo è entrato in ospedale non sappiamo sé guarirà? Signora Ministra come si può preparare un esame dignitoso con la paura che un nostro caro si ammali? Come si può preparare un esame dignitoso se si ha la mente proiettata sulle immagini di morti che continuamente scorrono in tv? Quelle persone non sono numeri, sono anche i nostri parenti, amici o conoscenti. Come si può preparare un esame dignitoso se si ha la paura che un nostro famigliare o parente, medico o infermiere che sia, venga infettato. Come si può preparare un esame dignitoso se si ha la sensazione della costrizione dovuta allo stare in casa 24 ore da più di un mese, magari con persone che non ci vanno nemmeno a genio, magari con genitori che non fanno altro che litigare, o magari con genitori che non arrivano a fine mese. Io personalmente devo fare la babysitter a mia sorella, ha 10 anni e può pensare quanto sia problematica questa età, come posso mentre seguo le video lezioni seguire mia sorella, aiutandola a fare i compiti e essere presente quando ha bisogno? Ecco io credo invece che in un momento come quello che stiamo attraversando l’istruzione possa anche essere messa un attimo da parte, perché forse alla fine di questo anno noi studenti saremo forse diplomati ma tutti sotto antidepressivi perché incapaci di sopportare questa situazione. Egregia Ministra, mi auguro davvero che lei capisca noi studenti, e che agisca con tatto, con cuore e con la consapevolezza che in questo periodo nessuno sta bene, e che nessuno ha la testa per preparare un esame e concentrarsi sulla propria istruzione.

Distinti saluti,

Benedetta Salvadori