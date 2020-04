Da Chieti viene a Sorbara per aiutare la figlia coi nipotini, ma resta ucciso dal Coronavirus

BOMPORTO – Da Chieti viene a Sorbara per aiutare la figlia coi nipotini, ma resta ucciso dal Coronavirus. E’ straziante la storia di Mario Lisio, pensionato di 77 anni che viveva in provincia di Chieti e che era venuto nella Bassa per aiutare la figlia a gestire i due nipotini mentre lei era al lavoro.

La decisione era arrivata prima del varo delle misure restrittive sugli spostamenti, e il pensionato con la moglie avevano deciso per il trasferimento temporaneo in Emilia.

Ma purtroppo l’uomo si è ammalato di Coronavirus e si è spento all’ospedale di Modena.

Il commento del sindacodi Bomporto, Angelo Giovannini:

Uomo generoso, Mario era venuto a Sorbara per dare una mano alla figlia Costanza e al genero Nicola coi due adorati nipotini.

Ma il Covid spietato se l’è portato via.

Un abbraccio alla famiglia, alla quale vanno le condoglianze dell’intera comunità.

