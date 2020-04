Da lunedì si possono ritirare i buoni spesa a Concordia

Da lunedì si possono ritirare i buoni spesa a Concordia. Spiegano dal Comune di Concordia che a seguito dell’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus e sulla base di quanto disposto nell’ordinanza firmata dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, il Comune di Concordia adotta una misura di sostegno per l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie e alle persone in difficoltà, che a causa del Coronavirus hanno perso la propria fonte di reddito e che, non usufruendo di ulteriori forme pubbliche di integrazione al reddito, hanno la priorità nel beneficiare di questa misura straordinaria.

Sul sito del Comune si trovano tutte le informazioni sulle modalità per presentare la richiesta di buoni spesa e sui valori totali assegnati a ogni persona. A partire da lunedì 6 Aprile è possibile inviare via email il modello di autocertificazione compilato oppure telefonare agli operatori dello sportello sociale per prendere appuntamento o chiedere informazioni.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017