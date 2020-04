Lutto a Mirandola per la scomparsa di Mirella Dalcò, signora di 84 anni da sempre impegnata nel mondo del volontariato. l’Ha portata via una brutta malattia.

Commosso il ricordo dell’associazione modenese malati oncologici (Amo):

Ieri ci ha lasciato Novella. La conoscevamo tuttiperché socia fondatrice di AMO e da sempre volontaria del Frontline. Il venerdì era il suo giorno e non mancava mai di viziarci con una delle sue squisite torte. Con Novella se ne va un pezzo di noi. Sapevamo della sua malattia, ma la speranza di rivederla ancora non ci ha mai lasciato.

La ricordiamo come persona gentile, riservata, elegante. Porta con sé molto affetto e la gratitudine di tanti