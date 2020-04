San Felice, Marzia Accardo torna con un nuovo romanzo, dal 21 aprile su Amazon

SAN FELICE SUL PANARO – La nuova fatica letteraria della scrittrice sanfeliciana Marzia Accardo è in uscita martedì 21 aprile su Amazon in self-publishing. Trascinata dal vento come le nuvole, questo è il titolo del romanzo che si propone come prequel de La testimone della sposa e narra le vicende accadute prima del sofferto ritorno a casa di Laura, la protagonista, anche se i due romanzi possono essere letti separatamente.

La storia, in breve, narra di Laura, un’impiegata bancaria imprigionata in una vita piatta e monotona che passa da una storia all’altra, seguendo con poca convinzione la strada che le ha indicato la madre, e illuminata dai consigli della migliore amica Giulia. Il nuovo collega Federico sembra farle credere finalmente nell’amore, ma una selvaggia vacanza a Formentera con gli amici cambierà le cose e destabilizzerà gli equilibri, portandola a riflettere sulle sue reali priorità.

Provata dalle delusioni e da alcuni tragici eventi che la vita la porterà ad affrontare, Laura sarà costretta a prendere una drastica, inaspettata decisione, che sconvolgerà le persone che le stanno accanto, ma che le darà la speranza di ritrovare se stessa e la sua felicità.

L’autrice ci ha donato un estratto per trascinarci nella storia:

Tirò fuori una cartina stropicciata dallo zainetto che aveva appoggiato a terra, e la aprì. Sopra c’erano vari nomi cerchiati col pennarello rosso, collegati tra loro da una riga disegnata con la penna nera, a formare un itinerario. «Vedi» le indicò col dito, «sono partito da casa già preparato. Questo è il percorso che voglio seguire. Queste sono le spiagge più belle di Formentera e secondo la mia tabella di marcia in due settimane dovrei riuscire a vederle tutte. Partendo la mattina presto, ovviamente. Con uno scooter è molto facile girare l’isola.» Le lanciò un’occhiata trionfante. «Prenotandolo da casa prima di partire, ovviamente.»

Laura lo guardò infastidita, alzando un sopracciglio. Quel suo tono supponente, da maestrino, era davvero insopportabile. Ma chi si credeva di essere, con tutti quei suoi “ovviamente”? Ma soprattutto, come si permetteva di dire che i suoi amici erano dei ragazzini? Quando lo ascoltavano raccontare le sue leggende metropolitane, pendendo dalle sue labbra e ridendo come dei cretini, però, gli facevano comodo eccome, per sfamare il suo smisurato ego!

Scosse la testa, sorridendo sarcastica, e tirò indietro la sedia per alzarsi, avendo visto arrivare Giulia e Silvia con la coda dell’occhio.

«Pensaci» le disse lui, in tono spavaldo. «In fin dei conti, ho ragione. Decidi anche tu se vuoi continuare a perdere queste preziose giornate a cazzeggiare senza senso, oppure vuoi davvero vivere come si deve questa vacanza.»

«Ognuno ha il suo concetto personale di vacanza!» ribatté lei.

«Oh, sì, giusto.» Jonathan prese una fetta di torta dal piatto e cominciò ad osservarla con attenzione, poi la spezzò in due con le mani. «Se poi decidi di occupare in modo più ragionevole il tuo tempo, mi trovi nel corridoio fuori dalla tua porta, tutte le mattine.» Diede un morso al suo pezzo di torta, cominciando a masticarla, con gusto. «Presto, ovviamente.»

A quell’ultima frase, Laura si alzò di scattò e tornò al suo tavolo. Non aveva intenzione di sentirgli pronunciare un “ovviamente” in più. Odiava le persone che si sentivano superiori e per cui era sempre tutto scontato.

Marzia Accardo ha una sua pagina Facebook ufficiale https://m.facebook.com/MarziaAccardopagina/ e una pagina Instagram @marzia_accardo dove risponde ai lettori. L’autrice, classe 1983, vive in un paesino della Bassa Modenese, dove lavora come impiegata contabile.

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo “La testimone della sposa” con la casa editrice Pubme, per la collana Un cuore per capello.

Nel 2020 ha firmato la raccolta di racconti autopubblicata “Love = love” assieme a Lily Rose, Elisa Mura e Katia Arduini.elf

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017