Mascherine gratis della Regione, a Mirandola non bastano. Il sindaco: “Le altre le compreremo noi”

MIRANDOLA – Mercoledì 8 aprile sono state rese disponibili le mascherine che la Protezione Civile ha distribuito alle Regioni. All’Emilia Romagna sono arrivati 2 milioni di mascherine (modello chirurgica base): 315.000 per la Provincia di Modena, 10.750 per Mirandola (ritirate nella giornata dell’8 aprile). Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco ha rilasciato un breve comunicato per spiegare ai cittadini le modalità di distribuzione, ma anche le criticità dei numeri: lo riportiamo integralmente di seguito.

È evidente come 10.750 mascherine per Mirandola non siano sufficiente a coprire le esigenze di tutta la popolazione del nostro comune, ma già da domani inizieremo il confezionamento e l’organizzazione della distribuzione.

Questa Amministrazione stava già valutando l’opportunità di acquistare mascherine per i propri cittadini, visti anche i mutati indirizzi della comunità scientifica, che se in prima battuta riteneva consigliato l’utilizzo di queste solo da parte di operatori sanitari o persone con sintomi, ora riconosce l’opportunità di un utilizzo diffuso di queste protezioni.

Nei giorni scorsi l’annuncio dell’arrivo di mascherine alle Regioni ci aveva fatto attendere di avere contezza della consistenza della fornitura, calcolata – come vi ho sopra riportato – per poco meno della metà della popolazione.

Non appena avremo definito le modalità di distribuzione ne daremo notizia attraverso tutti i canali istituzionali dell’Ente, certi nella collaborazione di tutti.