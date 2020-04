Mascherine gratis, a Nonantola si distribuiscono anche mercoledì

NONANTOLA – Mascherine gratis, a Nonantola si distribuiscono anche dopo che le prime partite sono arrivate a domicilio delle prsone fragile e altre sono state consegnate sabato mattina nel cortile interno della Farmacia Comunale di piazza Ilaria Alpi. La distribuzioneè stata organizzata dal Comune con la collaborazione di ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) che consegnerà una mascherina per ogni persona (una per nucleo famigliare), previa registrazione del nominativo (nome e cognome). La stessa modalità sarà utilizzata mercoledì 15 aprile, dalle 9 alle 12, nel cortile interno della Farmacia Comunale in piazza Ilaria Alpi.

Sono state le volontarie ed i volontari della Consulta del volontariato di Nonantola ad aver imbustato ed etichettato (attenendosi scrupolosamente alle norme igienico sanitarie) le 7.000 mascherine chirurgiche arrivate dalla Regione Emilia- Romagna a Nonantola La sindaca di Nonantola, Federica Nannetti spiega che “Se qualche cittadino ultrasessantacinquenne, fragile, ammalato, in particolare difficoltà nel reperire una mascherina, non l’avesse ricevuta chiami il 3500788653. Prossima settimana organizziamo una consegna speciale delle “mascherine dimenticate”

