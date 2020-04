Mascherine gratis, saranno consegnate a casa e sarà una a famiglia

MIRANDOLA, FINALE EMILIA, SAN FELICE SUL PANARO, CAVEZZO, MEDOLLA, SAN PROSPERO, CONCORDIA, CAMPOSANTO, BOMPORTO E SAN POSSIDONIO- Sono arrivate le mascherine gratis della Regione, quelle dei 3 milioni promesse l’altro giorno. Nella Bassa i sindaci hanno deciso che saranno portate a domicilio, di famiglia in famiglia.

Ne spettano una a famiglia.

Lo rende noto il sindaco di San Prospero, Sauro Borghi:

Aggiunge il sindaco di Medolla, Alberto Calciolari

Vi informo che oggi sono pervenute al comune di Medolla dalla Regione attraverso la protezione civile, tremila mascherine di tipo chirurgico da distribuire alla popolazione. Sono molte, in termini assoluti, ma nello stesso tempo le esigenze della nostra comunità, di circa seimila abitanti e di oltre duemila famiglie, sono tante e complesse. L’entità della fornitura consentirà comunque la distribuzione ad ogni famiglia di una mascherina, affinché possano essere effettuati, in condizioni di maggior sicurezza, gli spostamenti necessari per la salute o per altre esigenze indifferibili, consentiti dalle attuali norme. Nei prossimi giorni le mascherine, opportunamente imbustate, verranno depositate direttamente nelle cassette della posta.

Spiega il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini:

Sono arrivate le mascherine di protezione inviate dalla Regione e nella giornata di oggi cominceremo la distribuzione.

Verrà consegnata direttamente in buchetta, a tutte le famiglie del comune, una busta contenente una mascherina monouso e le istruzioni per l’uso.

È molto importante che la mascherina venga usata da una sola persona della famiglia, possibilmente quella che esce di più e che ha più spesso contatti con altre persone.

Si tratta di una prima fornitura da parte della Regione che ci consente di consegnare una sola mascherina per ogni famiglia del nostro Comune, anche se sappiamo che le esigenze sarebbero maggiori. Si tratta di un primo aiuto parziale ma col quale si vuole far crescere la consapevolezza che l’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione può avere un concreto effetto positivo sul contenimento del contagio. L’uso della mascherina è una sicurezza per tutte le persone con cui interagiamo prima di essere una protezione per sé stessi.

Contando anche sul senso di responsabilità di coloro ne sono già provvisti siamo convinti che con la collaborazione di tutti riusciremo a superare anche questo difficile momento.

Un grande grazie ai volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile che si occuperanno della distribuzione a domicilio