Mascherine rare e a peso d’oro? Duilio Pizzocchi inventa una soluzione

Vista la carenza di mascherine, e la tendenza a farle pagare a peso d’oro, il comico Duilio Pizzocchi ha deciso di costruirsene in casa una da sé, e si è fatto immortalare sul balcone insieme all’amato Tito per mostrare il suo capolavoro di sartoria. “Con quello che costano le mascherine ho pensato di risparmiare facendole in casa”, ha scritto Pizzocchi. Molti i commenti sotto la foto che chiedevano di condividere quel genere di mascherina.

Il comico si è poi affrettato a pubblicare una foto per sottolineare che le carte da 500 euro erano finte. “Non vorrei essere rapinato”, ha scherzato. Di questi tempi, in effetti, meglio specificare. Un modo per sdrammatizzare la difficoltà del periodo, cercando di sorriderci su.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017