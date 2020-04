Medolla, carta d’identità elettronica da mercoledì 15 aprile

MEDOLLA – A partire da mercoledì 15 aprile anche il Comune di Medolla rilascerà la carta di identità elettronica (C.I.E.). All’atto della richiesta della Carta d’Identità Elettronica vanno presentate una fototessera recente su sfondo bianco; la tessera sanitaria o codice fiscale; la carta d’identità precedente scaduta o in scadenza, o la denuncia di furto o smarrimento (Si ricorda che le carte di identità scadute dopo il 17/03/2020 sono valide fino al 31/08/2020 (salvo vengano utilizzate per l’espatrio); in assenza di carta di identità, altro documento di riconoscimento valido (patente, passaporto). La stampa e la consegna della c.i.e. avverrà a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 6/8 giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta. Il costo della carta di identità elettronica è di € 22,20, con pagamento direttamente allo sportello esclusivamente in contanti.

Al momento della richiesta sarà anche possibile dichiarare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti. Il rilascio avverrà nelle consuete giornate di apertura al pubblico (lunedì, giovedì e sabato mattina dalle ore 8 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30), fatte salve le disposizioni di contenimento che verranno stabilite in ordine all’emergenza covid, e che verranno comunicate. Nella giornata di mercoledì lo sportello sarà aperto esclusivamente per il rilascio della c.i.e. dalle 8 alle 12.30, previo appuntamento telefonico o mediante posta elettronica. Soltanto in casi di comprovata urgenza come previsto dalle indicazioni ministeriali, sarà possibile rilasciare ancora la carta di identità cartacea al costo di € 5,40. Il cittadino dovrà dotarsi di copia della documentazione giustificativa (biglietti di viaggio, prenotazione alberghiera).

