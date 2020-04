Medolla, discarica di via Campana: prorogati i termini per le osservazioni

MEDOLLA – Il Comune di Medolla ha spostato il termine per la presentazione di osservazioni sul progetto di AIMAG riguardante la discarica di via Campana. Il nuovo termine è fissato per il 1 giugno 2020 e non più per il 10 di aprile. La dilazione dei termini di procedimento è un’opportunità concessa dal decreto legge 18 del 2020, data l’emergenza sanitaria in corso. Il progetto AIMAG prevede il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, con garanzie tecniche di miglioramento delle condizioni del sito, ipotesi contestata dalle opposizioni.

All’argomento è stata dedicata anche una partecipata serata pubblica nel mese di febbraio, nel corso della quale era stata annunciata una riapertura delle osservazioni per un errore formale nella pubblicazione degli atti risalente a febbraio 2019. “Abbiamo ritenuto giusto e doveroso – ha commentato il sindaco Alberto Calciolari sul suo profilo Facebook – cogliere questa possibilità fornita dalla normativa vigente, per favorire una piena partecipazione dei cittadini al procedimento.”

