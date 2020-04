A Medolla le ex scuole elementari si illuminano del Tricolore

A Medolla le ex scuole elementari si illuminano del Tricolore. In piazza Garibaldi dono entrati in funzione fasci di luce verde, bianca e rossa che illumineranno la facciata della struttura.

Spiega il sindaco di Medolla Alberto Calciolari:

Questo edificio da sempre rappresenta il cuore di Medolla: nato oltre un secolo fa con grande sacrificio ed impegno della amministrazione comunale di allora, ospitò per decenni le giovani generazioni, offrendo loro un bene preziosissimo: l’istruzione, che per tanto tempo è stato il vero “ascensore” sociale ed il principale fondamento di progresso della collettività e di emancipazione delle persone. Divenne per un periodo breve ma intenso il municipio di Medolla. Diventerà la Casa della cultura: questo è il nostro impegno.

Analoga iniziativa c’è anche a Mirandola, Finale Emilia, Camposanto e San Felice. A Mirandola è stata illuminata la sede del vecchio Comune in piazza Costituente, a Finale Emilia l’acquedotto, a Camposanto il Comune a a San Felice la sede della banca Popolare

