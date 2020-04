Medolla, il primo consiglio comunale dall’inizio dell’emergenza Coronavirus eroga i buoni spesa

MEDOLLA – Si è tenuto mercoledì 15 aprile, in modalità videoconferenza, il primo Consiglio comunale di Medolla dall‘inizio dell’emergenza Coronavirus. All’Ordine del Giorno, tre oggetti riguardanti adempimenti amministrativi, tutti votati all’unanimità dall’assemblea, tra cui la variazione di bilancio che ha reso possibile l’erogazione di buoni spesa per famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 e di cui a oggi hanno già beneficiato oltre sessanta nuclei residenti sul territorio comunale. Come ultima parte della seduta, il sindaco Alberto Calciolari ha fornito invece i dati ufficiali aggiornati della situazione del contagio, al netto di controlli incrociati tra i numeri forniti dalla Protezione Civile, autorità sanitarie e banche dati del Comune.

Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, a Medolla le autorità sanitarie e la Protezione Civile hanno comunicato al sindaco ventisei casi di persone affette da Covid-19, in parte ricoverati in ospedale e in parte in cura al proprio domicilio; tra queste è stata conteggiata una persona deceduta. È stata però compresa erroneamente una persona che non era né residente né domiciliata a Medolla, come pure una persona non residente ma domiciliata temporaneamente a Medolla, poi trasferita definitivamente presso una struttura sanitaria fuori dal territorio comunale. Non sono state invece comprese, nella somma dei ventisei, due persone decedute originarie di Medolla ed ospitate in case protette ubicate fuori comune, ma che, ha ripetuto Calciolari, si ritengono componenti a tutti gli effetti della comunità medollese. Infine, tra le ventisei persone risultate positive negli ultimi due giorni, cinque sono state dichiarate guarite.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017