Medolla: da venerdì 10 aprile via alla distribuzione di tremila mascherine

MEDOLLA – Comincerà venerdì 10 aprile, la distribuzione di tremila mascherine alle famiglie di Medolla. Le mascherine fanno parte della donazione effettuata nei giorni scorsi dalla Regione ai Comuni dell’Emilia Romagna. La consegna verrà effettuata nel giro qualche giorno da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dell’Agesci che, dopo aver provveduto a imbustare le mascherine una a una, recapiteranno a ogni famiglia una mascherina, completa di istruzioni per un corretto utilizzo. Il Comune di Medolla, ringraziando pubblicamente i volontari per questo ulteriore servizio reso alla popolazione e i cittadini per la collaborazione, ribadisce che la mascherina va utilizzata solo nel pieno rispetto delle norme per gli spostamenti attualmente in vigore.

