Il meteo della Bassa per venerdì 3 aprile

Il meteo della Bassa per venerdì 3 aprile secondo i dati di Arpae Emilia-Romagna prevede al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno con gelate; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 14 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 14 (pianura) e 24 km/h (rilievi).

Le previsioni in Emilia-Romagna

Stato del tempo: cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata con qualche nube più consistente al pomeriggio sulle aree di crinale appenninico.

Temperature: in lieve aumento. Minime inferiori alla media del periodo, comprese tra 1 e 3 gradi nei capoluoghi interni, fino a -2 gradi nelle aree di aperta campagna con possibilità di gelate; qualche grado in più lungo la fascia costiera. Massime comprese tra 12 e 15 gradi.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

